Paura a Grosseto: ragazzo picchiato a sangue. Furia cieca

Grosseto, 29 giugno 2023 – «Basta, basta". Le urla di una giovane squarciano la notte di Grosseto. Siamo in Corso Carducci ed è notte fonda. Fino a qualche ora prima la strada principale della città era stata invasa da persone che avevano assistito al concerto di Bennato.

Poi il centro di Grosseto si è di nuovo trasformato in un ring a cielo aperto: due persone, sicuramente di origine straniera, hanno aggredito a calci e pugni un coetaneo, di nazionalità italiana. Una furia cieca: i due si sono scagliati sul giovane che è caduto in terra e hanno iniziato a malmenarlo a calci e pugni. Finché una ragazza, che ha ripreso con il telefono quello che stava accadendo, ha iniziato a urlare.

"Basta, ora basta" ha detto e i due hanno smesso di picchiare e si sono allontanati. La ragazza ha ripreso la scena solo in parte anche perché di fronte alle sue finestre era stata montata un’impalcatura. Ponteggi che di fatto hanno nascosto quello che stava veramente accadendo.

Il pestaggio, che è durato qualche manciata di secondi, è stato comunque molto violento. Il ragazzo in terra chiede aiuto ma viene ripetutamente colpito al volto, in testa e nel corpo da due ragazzi.

La ragazza ha chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto dopo pochi minuti. Ma i tre, compreso il ferito, si erano dileguati. A terra rimangono tracce di sangue della rissa, nata forse da un abuso di alcol.

I militari della Compagnia di Grosseto hanno iniziato le indagini ma, a parte la testimonianza della ragazza, a quell’ora tarda (il fatto è accaduto intorno alle 2 di notte) per il Corso non c’era nessuno che abbia assistito alla scena così da poter raccontare quello che aveva scatenato tutta questa rabbia. Il ragazzo, che era visibilmente ferito, da quello che è stato ricostruito dai carabinieri non è andato neppure a farsi medicare al Pronto soccorso.

I militari grossetani hanno iniziato a visionare le telecamere della zona per cercare di riconoscere gli aggressori e per capire il motivo scatenante di tanta rabbia. Intanto il video della ragazza, ha iniziato a girare sui social, ed è diventato virale in poco tempo. Molti i commenti che durante la giornata di ieri si sono susseguiti. "Grosseto ormai è al degrado totale", "E’ pericoloso girare di notte", "Aggressioni così non si erano mai viste", si legge.