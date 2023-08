Patto per il futuro Storico gemellaggio tra il Meq e il San Lorenzo

Un patto tra Firenze e Follonica per collaborare e promuovere le tradizioni attraverso scambi commerciali e culturali stabili mirati a valorizzare così le botteghe storiche dei mercati storici delle due città. E’ quanto prevede il protocollo di gemellaggio, sottoscritto a Palazzo Vecchio, tra lo Storico Mercato Centrale-piano terra, il più antico del capoluogo, e il Mercato Coperto MeQ di Follonica, due realtà importanti che da ora in poi collaboreranno per migliorare e rafforzare le relazioni e la solidarietà anche scambiandosi informazioni utili a superare eventuali problemi. "Siamo orgogliosi di firmare questo protocollo. Il mercato centrale di Firenze è stato fonte di grande ispirazione nella ristrutturazione e nell’organizzazione del Mercato di Follonica" ha detto Alessandro Ricciuti assessore al commercio del Comune di Follonica. "Oggi, grazie agli interventi svolti e all’impegno concreto degli esercenti, il mercato ha una nuova vita". Grande soddisfazione anche da parte di Alessandra Laura, presidente Consorzio MeQ di Follonica: "Sono felice, questo protocollo avvicina le attività del mercato Meq a quelle del Mercato Centrale di San Lorenzo. Per noi è uno stimolo a crescere sempre di più" "Dopo il gemellaggio che abbiamo firmato un anno fa con la Boqueria di Barcellona e l’accordo fatto a luglio scorso con il Mahane Yehuda di Gerusalemme, continuiamo a patrocinare le iniziative che valorizzano il mercato Centrale" ha aggiunto l’assessore alle attività commerciali di Firenze Giovanni Bettarini. Due gli obiettivi del protocollo che i consorzi firmatari cercheranno di portare avanti in collaborazione con le rispettive amministrazioni: promuovere le eccellenze dei propri territori e i prodotti di filiera corta attraverso scambi commerciali e valorizzare le tradizioni dei mercati storici coperti attraverso la realizzazione di iniziative culturali. In buona sostanza, i due consorzi si impegneranno a portare avanti un programma di azioni concrete come eventi, conferenze o tavole rotonde. "Con questo ulteriore accordo di collaborazione vogliamo rafforzare il ruolo che il nostro mercato sta portando avanti per la valorizzazione di identità e tradizione dei mercati storici – ha chiuso il presidente del Mercato Centrale Massimo Manetti – Il MeQ di Follonica è un mercato dinamico, innovativo che si sta impegnando".