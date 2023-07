Patate e cipolle di qualità Il progetto "Macocipat" recupera i prodotti tipici

Il Monte Amiata è un grande incubatore di progetti che mirano alla salvaguardia e alla tutela dell’ecosistema locale e delle colture che caratterizzano questa montagna. Macocipat, acronimo di "Metodi di Agro Caratterizzazione Organolettica della Cipolla della Selva e della patata delle Macchie" è uno di questi progetti di innovazione per contrastare la riduzione della biodiversità agricola, attraverso la caratterizzazione, reintroduzione e valorizzazione di cultivar di ortaggi locali, in particolare cipolle e patate, nella parte alta della montagna amiatina anche all’interno di aree protette come la Riserva del Bosco della Ss Trinità a Santa Fiora e la Riserva del Monte Labbro ad Arcidosso. Con il progetto realizzano e collaudano alcune azioni dimostrative di buone prassi in grado di diffondere pratiche agricole innovative e compatibili con la tutela delle risorse naturali, utilizzando in particolare varietà di ortaggi autoctone minacciate di estinzione e che fanno parte del repertorio regionale. Oggi, alle 17.30 nella sede del circolino della Selva di Santa Fiora, è in programma un incontro tecnico destinato agli attuali coltivatori della Cipolla della Selva, ma anche a chi ha intenzione di diventarlo nei prossimi anni; saranno trattati dai tecnici esperti del progetto, i sistemi di coltivazione, le possibili trasformazioni e il disciplinare di produzione. "Attivare forme di responsabilizzazione nella valorizzazione, promozione e gestione del percorso di prodotti tipici come la Cipolla della Selva o la Patata delle Macchie – ha detto il dottor Claudio Cantini del Cnr-Ibe, coordinatore scientifico di Macocipat – è lo scopo principale del progetto". Secondo il Presidente di Genomamiata Lorenzo Fazzi "Macocipat rappresenta una modalità innovativa per affrontare le problematiche dello spopolamento e dell’abbandono colturale della montagna".