Passione ereditata dalla mamma

La storia di un cambiamento, verso il proprio sogno, a cui manca ancora qualche pezzetto per completare il suo patchwork. Un mosaico di idee. Dalla campagna alla sartoria. Elena Cucinotti ha fatto delle idee la sua più grande forza. Qual è stato il prima del suo negozio "La Bottega delle Idee"? Inizia a Livorno. Tutto è cominciato con la mamma che realizzava costumi per una scuola di pattinaggio. Dice Elena: "Mamma ha un dono, realizzava dei costumi meravigliosi. È un’ottima creativa, il taglio che ha lei per i vestiti, io non ce l’ho". Quella madre che in casa ha creato tanti abiti da matrimonio. "Ho sempre sognato – dice – di creare una sartoria di abiti da sposa. Sono un mistero, devi immaginarli perché il risultato lo vedrai solo alla fine". In più quando era piccola era affascinata da una merceria di Livorno: "Aveva tutto, era come la borsa di Mary Poppins". Poi il cammino della vita l’ha separata dal mondo dell’ago e filo per portarla in campagna. "Ero un’operaia agricola. Poi sono rimasta incinta e ho dovuto lasciare". Un altro sogno sono i progetti creativi, laboratori per trasmettere l’arte del cucito creativo a più persone possibile. Forse sarà proprio questa l’ancora di salvezza per il negozio, che è in un limbo di una decisione definitiva. A cui però sembra già esserci risposta, un futuro che ha bisogno di un’ultima cucitura.