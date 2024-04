Passeggiata per la Pace: "Un successo"

Bandiere arcobaleno hanno sventolato insieme a quelle di Rifondazione, del Partito Democratico e dell’Anpi: tutte a Santa Fiora a sfilare e per mandare un messaggio di pace. La "Passeggiata per la Pace" che si è svolta nelle vie del paese amiatino e che poi ha avuto il punto di incontro in piazza Garibaldi è stata un primo piccolo successo di una comunità che, anche sull’Amiata, vuole dare alla pace lo spazio che merita. In un momento in cui la guerra circonda l’Europa e si assiste ad un aumento dei conflitti in Medio Oriente, Asia e Africa, era importante che anche dall’Amiata si levasse una voce che, aggiungendosi a quelle prevenienti da tante altre parti del mondo, chiede la cessazione dei conflitti e desse solidarietà a tutti i popoli coinvolti. Oltre alle sigle organizzatrici, dal Partito Democratico a Rifondazione Comunista, da Arci ad Acli, dalla Cgil all’Anpi locale, hanno partecipato molti cittadini e si è registrata anche la presenza delle istituzioni. Il corteo, che in un assolato pomeriggio si è snodato fino in piazza Garibaldi, è terminato con vari interventi dei rappresentanti delle realtà che hanno partecipato e si è chiuso con l’obiettivo di ripetere l’appuntamento e rendere ancora più condivisi questi momenti. La manifestazione ha riconsegnato all’Amiata e agli amiatini anche la voglia di scendere in piazza per ribadire obiettivi e volontà comuni. La pace è stato sicuramente un aggregatore, non solo di persone che credono in determinati partiti ma anche di gente svincolata da sigle politiche ma che desiderano un mondo senza guerre.

N.C.