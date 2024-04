Passeggiata per la Pace. Domani iniziativa in paese

L’Amiata scende in piazza in nome della pace e lo farà domani, a partire dalle 15.30 a Santa Fiora. Dal Partito Democratico a Rifondazione Comunista, da Arci ad Acli, dalla Cgil alla sezione Anpi amiatina: queste sono le sigle che hanno organizzato la "Passeggiata per la Pace" che si terrà lungo le vie del paese amiatino. A loro se ne stanno aggiungendo altre (l’ultima ad aderire è stata Sinistra Italiana) e altre se ne potranno aggiungere: le adesioni, infatti, sono sempre aperte. La manifestazione partirà dal Parco della Rimembranza di Santa Fiora e arriverà fino in piazza Garibaldi dove, al termine del corteo, si terrà un momento di discussione con gli interventi dei rappresentanti delle sigle partecipanti.

"Si tratta – spiegano dal Pd amiatino – di un primo momento di partecipazione che speriamo venga condiviso anche da altre sigle e che veda una buona partecipazione. In un momento così complesso, in cui assistiamo quotidianamente a guerre e violenze, c’è bisogno che chi è convinto che si possa vivere in un mondo diverso faccia sentire la sua voce anche sull’Amiata". Una marcia insomma nel nome della pace a anche del dialogo tra partiti, il Partito Democratico e Rifondazione, associazioni, sigle sindacali e cittadini. Questa mobilitazione per la pace è la seconda in Amiata in pochi giorni, 15 giorni fa a Seggiano si è svolta un’altra manifestazione (non patrocinata da sindaci e partiti) organizzata da alcuni abitanti del luogo e che ha ottenuto un discreto successo.