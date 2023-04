"Passaggio di 46 dipendenti Vigileremo"

"I dipendenti di Conad che passeranno a Unicoop Tirreno, sono in tutto 46: 36 persone con contratto a tempo indeterminato, sei apprendisti e quattro dipendenti con contratti a tempo determinato. Di questi 39 sono hanno un part time e 9 con contratti full time; diverse le qualifiche professionali interessate".

E’ quanto spiega Pierpaolo Micci, segretario provinciale di Filcams Cgil, che conferma come il sindaco si preoccuperà di "garantire il mantenimento sia dei livelli retributivi che delle prestazioni accessorie, compreso il trasferimento del Tfr accantonato al nuovo soggetto proprietario. Complessivamente i lavoratori dovrebbero guadagnare qualcosa nel passaggio dal contratto del commercio della Gdo a quello della distribuzione cooperativa. Naturalmente vigileremo perché tutele dirette e differite vengano mantenute e il subentro della nuova proprietà avvenga nel migliore dei modi". Vogliamo anche occuparci dei lavoratori non afferenti direttamente al comparto food, che per Conad lavoravano all’interno della parafarmacia, negozio di ottica e in altre attività complementari".