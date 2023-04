Pasquetta da trascorrere a Massa Marittima e poi a Vetulonia

ConfGuide Confcommercio Grosseto organizza per Pasquetta due visite guidate: al mattino a Massa Marittima e nel pomeriggio a Vetulonia. "La giornata festiva è l’occasione per godere della bellezza di importanti realtà culturali della nostra provincia – dicono da ConfGuide – e anche per invitare familiari ed ospiti a conoscere la storia e i monumenti della Maremma". A Massa Marittima da visitare la Cattedrale, tra le più belle della Toscana e il capolavoro "La Maestà" di Ambrogio Lorenzetti. Inizio della visita alle 10, prezzo 10 euro. La guida sarà Fabiola Favilli, prenotazione obbligatoria al 3385623163. La visita guidata del pomeriggio di Pasquetta sarà a Vetulonia, e si intitola "Vetulonia la grande". "La potente città etrusca che aveva il controllo contemporaneamente sul Lago Prile, sul mare e sulle Colline Metallifere – spiegano da ConfGuide – affascina ancora con le rovine che fanno parte del tessuto urbano, e con i preziosi oggetti rinvenuti nelle sepolture delle necropoli". La visita a Vetulonia avrà inizio alle 15, il prezzo è di 10 euro più il biglietto d’ingresso per il Museo Falchi. Guida Fabiola Favilli, prenotazione obbligatoria al 3385623163.