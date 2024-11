Pasquariello coordinatore nel "Centro"

Avvicendamento nel gruppo del vicinato Centro, di cui fanno parte i nuclei Cdv di Palazzo Cosimini, via Roma, Corso Carducci, vie Saffi e Solferino, via Mazzini e Piazza del Sale. Sergio Rubegni ha individuato in Alessandro Pasquariello, il sostituto di Mirko del Tongo. Il Generale Alessandro Pasquariello, arrivato in Maremma nel 1991, è molto conosciuto sul territorio per aver prestato servizio al Centro Militare Veterinario ed il Savoia Cavalleria, ricoprendo diversi incarichi di staff, sia in Italia che all’estero, durante le missioni di mantenimento della pace in Bosnia e Kosovo. Ha prestato servizio per un lungo periodo come responsabile della sicurezza presso la presidenza del Consiglio dei Ministri ed in tale contesto è stato inviato come Diplomatico all’Ambasciata d’Italia a Belgrado, per la tutela degli interessi nazionali all’estero. Dopo oltre 41 anni ha lasciato il servizio attivo ed attualmente è Consigliere Nazionale per la Toscana dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria e socio del Lions Club Grosseto Host che contribuisce a fornire supporto per aiutare i più bisognosi. A Pasquariello è stata conferita dal Presidente della Repubblica l’alta Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Prossimamente il nuovo coordinatore incontrerà i responsabili dei nuclei Cdv di Grosseto Centro per raccogliere richieste, suggerimenti e segnalazioni. L’ultima Cabina di Regia in Prefettura si è tenuta qualche giorno fa e hanno partecipato Chiara Angelucci vice coordinatore del Cdv "Centro", Andrea Vasellini coordinatore "Diversivo Cittadella", Massimiliano Basi "Zona artigianale nord" e Fabrizio Vannucci coordinatore "Casotto dei Pescatori".