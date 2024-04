Pasqua, una sorpresa amara. Il maltempo ha condizionato le presenze al debutto stagionale

Una Pasqua a metà. Il week end delle festività, che rappresenta da sempre un primo antipasto di stagione – anche se per quest’anno può essere considerato più un aperitivo, visto che la domenica pasquale cadeva il 31 marzo, un po’ in anticipo rispetto al solito – non ha portato il numero di presenze turistiche che probabilmente gli albergatori si aspettavano. Il motivo principale riguarda il maltempo – ma non solo – fattore che emerge dall’analisi effettuata con il presidente provinciale di Federalberghi Maremma e Tirreno Maurizio Parrini, direttore dell’omonimo hotel di Follonica, nonché consigliere nazionale di Federalberghi. Parrini, come possiamo considerare questo primo assaggio di stagione? "Non è stata una bella Pasqua. Un po’ per il tempo atmosferico, un po’ perché sono già diversi anni che siamo su questa tendenza. Alcuni hanno avuto all’interno del territorio provinciale un’occupazione dell’80-100%, ma si tratta veramente di due o tre strutture. Per tutte le altri siamo intorno al 50% di occupazione, dato che si rispecchia anche a livello nazionale. Tanto che molti albergatori di montagna pensavano che i turisti fossero andati al mare, ma al mare in realtà non ci sono andati. Quindi c’è stata una defezione in tutti i tipi di turismi per questa Pasqua, sia al mare che in montagna. Certamente, come detto, per il meteo, ma anche per la situazione economica. Le spese per le famiglie sono aumentate e i soldi a disposizione per le vacanze sono diminuiti, quindi in molti fanno a malapena una notte di soggiorno. E fanno solo camera e colazione, senza fare mezza pensione. Negli ultimi anni il trend è questo. C’è poi anche il fatto che quest’anno la Pasqua è arrivata presto, tutte cause che hanno influito". Il dato si riflette anche nelle richieste di preventivi? "Direi di sì, non ci sono state richieste di preventivi, o comunque sono state poche. E questo vale sia per la provincia di Grosseto che per quella di Livorno. Ad esempio, in un albergo come il mio che conta su 40 camere abbiamo avuto 20 camere occupate. Qualcosa in più abbiamo avuto domenica, ma nel nostro caso a Follonica molto ha influito il fatto che c’erano le discoteche aperte. In passato invece in molti restavano per almeno tre notti, facendo anche la mezza pensione. La gente, insomma, è rimasta a casa". Ci sono delle aree dove si sono registrate maggiori presenze? "In realtà siamo intorno al 50% in tutta la provincia: dati che vengono dalla Costa d’Argento, da Grosseto e anche da Follonica, più o meno tutti con le stesse indicazioni. Poi ci sono state delle strutture con dati diversi, ma la media è quella. Insomma, se una volta si registrava l’80-100% per il week end pasquale, oggi invece siamo alla metà delle camere occupate. Questo si traduce nel 50% in meno di incassi".

Andrea Capitani