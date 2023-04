Parte il duello Maule-Ulivieri

I giochi sono fatti ora via alla campagna elettorale. Depositate, nei termini di legge, liste e simboli in segreteria comunale dai rappresentanti di Stefania Ulivieri e Andrea Maule. Tutto passa in mano ora alla commissione elettorale circondariale che metterà sotto la lente di ingrandimento tutta la documentazione allegata compresi i simboli che saranno stampati sui manifesti elettorali e sulle schede. Un lavoro certosino da parte della commissione, che dovrà dare disco verde definitivo o, in caso di qualche imprecisione, invitare a correre ai ripari. La lista che vede Maule correre per la poltrona di sindaco, "Noi per Gavorrano", è composta da: Claudio Asuni, 61 anni, imprenditore edile; Patrizia Cagneschi, 55 anni, agente polizia municipale; Claudia Cesarini, 61 anni, insegnante; Gianfranco Iacomelli, 61 anni, pensionato; Mariangela Oddo, 41 anni, impiegata amministrativa; Gina Redi, 57 anni, addetta reception; Marco Ristori, 39 anni, operaio specializzato responsabile agricolo presso Rocca di Frassinello; Silvia Sarcoli, 42 anni, ristoratrice titolare del ristorante AmorVino; Giacomo Signori, 49 anni, dipendente Asl; Gilberto Stefanini, 22 anni, studente universitario; Stefano Tosi, 50 anni, magazziniere al Gruppo Partesa; Chiara Vitagliano, 39 anni, addetta customer care. Per la lista di Stefania Ulivieri "Gavorrano Progressisti Uniti", invece si presentano: Laura Galli, 64 anni, pensionata; Massimo Borghi, 66 anni, pensionato; Francesca Mondei, 43 anni, avvocato; Patrizia Scapin, 64 anni, pensionata; Stefania Tognozzi, 60 anni, avvocato; Nicola Menale, 41 anni, in attesa occupazione; Giulio Querci, 37 anni, magazziniere presso Unicoop; Silvia Rossetti, 60 anni, commerciante ed artigiana; Daniele Tonini, 42 anni, dipendente pubblico; Andrea Bartolozzi Bernardini, 45 anni, imprenditore titolare di farmacia; Simon Brunetti 23 anni, tecnico AdF; Caterina Marisca , 24 anni, impiegata e studentessa universitaria. Due liste che vedono scendere in lizza persone residenti su tutto il territorio comunale, frazioni comprese, a conferma che si presta grande attenzione, da parte di entrambi gli schieramenti, alle problematiche legate ai centri periferici.

Roberto Pieralli