Parte il "Camper della salute" Più servizi anche nelle frazioni

Prenderà il via martedì da Tatti, frazione di Massa Marittima, il lungo tour che porterà il "Camper della Salute" del Coeso in molti luoghi periferici dell’area socio sanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana. Grazie al progetto "Cantieri della Salute", sostenuto dalla Regione Toscana, coordinato da Federsanità Anci.

Per potenziare il Comitato di partecipazione del Coeso, infatti, il "Camper della Salute" farà venticinque tappe, da martedì a fine aprile, in vari luoghi del territorio: a bordo degli operatori socio sanitari che potranno fornire ai cittadini informazioni sui servizi sociali e sanitari e le modalità di accesso, aiutarli a prenotare esami e visite, sostenerli nella scelta o nel cambio del medico curante, stampare referti medici, prenotare tamponi e vaccini, attivare la tessera sanitaria e dare suggerimenti per la consultazione del fascicolo sanitario elettronico. L’obiettivo del progetto "Cantieri della Salute", che ha permesso l’intervento sperimentale in partenza, è quello di favorire la partecipazione dei cittadini e del tessuto associativo territoriale rispetto ai temi che riguardano la salute, con l’obiettivo di aumentare il coinvolgimento e la collaborazione tra i diversi attori dell’area.

La scelta di portare i professionisti del socio sanitario sul territorio deriva da un’analisi fatta dal Comitato di partecipazione zonale nella quale è emerso che la rarefazione dei centri abitati sul territorio corrisponde, talvolta, a una rarefazione dei servizi socio sanitari di base. Si parte, quindi, da Tatti, nello spazio antistante l’ex asilo nido "Ciuchino Mandarino" in piazza Fratti, martedì 21 febbraio dalle 9 alle 13, per passare poi giovedì in piazza Lolini a Prata, sempre nel comune di Massa Marittima.

Sabato 25 febbraio il "Camper della Salute" sarà a Gerfalco, frazione di Montieri, al centro visite della riserva Comate e Fosini in via Arduini Barlettai, per arrivare poi martedì 28 febbraio in via Trieste a Montorgiali, nel comune di Scansano.

Nel mese di marzo il "Camper della Salute" sarà presente, sempre dalle 9 alle 13, a Tatti martedì 7 marzo, a Prata giovedì 9 marzo, a Gerfalco sabato 11, a Montorgiali martedì 14, nella piazza principale di Polveraia (comune di Scansano) giovedì 16, a Tatti martedì 21, a Prata giovedì 23, a Gerfalco sabato 25, a Montorgiali martedì 28 e a Polveraia giovedì 30. Ad aprile, invece, martedì 4 il "Camper della Salute" sarà a Tatti; giovedì 6 a Prata, martedì 11 a Montorgiali, giovedì 13 a Polveraia, sabato 15 a Travale, frazione di Montieri davanti al Centro civico; martedì 18 di nuovo a Tatti, giovedì 20 a Prata, sabato 22 a Travale, martedì 25 a Montorgiali, per terminare giovedì 27 a Polveraia.

Steven Santamaria