Pari opportunità, se ne parla sempre molto Ma se invece iniziassimo a vedere i fatti?

"La donna nasce libera e ha uguali diritti dell’uomo", recita la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina del 1791, ma di fatto ancora oggi è soggetta a disuguaglianze.

In nessuna parte del mondo è al sicuro dalla violenza e in alcuni Paesi subisce ancora realtà come i matrimoni riparatori, matrimoni precoci e gravi discriminazioni.

Ci sono Paesi più virtuosi, come quelli del Nord Europa, ma ogni giorno vengono violati i diritti di donne di qualsiasi nazionalità e il raggiungimento della piena parità di genere è ancora lontano.

E in Italia? Non va così bene, visto che siamo ben al di sotto della media europea per partecipazione femminile al mercato del lavoro e che la grande maggioranza delle dimissioni volontarie riguarda lavoratrici madri. Inoltre nelle coppie con figli e in cui entrambi i partner lavorano, le donne dedicano molto più tempo al lavoro familiare rispetto all’uomo. Nel lavoro, poi, non sono trattate come gli uomini, hanno uno stipendio più basso e spesso sono indirizzate verso studi o lavori specifici e meno prestigiosi.

Sappiamo che tante donne coraggiose lottano ogni giorno per i propri diritti, ma noi sogniamo un mondo in cui non ci sia più bisogno di farlo.