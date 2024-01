Pari opportunità. La Commissione

Il Comune ha aperto i termini per presentare domanda di partecipazione alla Commissione comunale delle Pari Opportunità tra uomo e donna. Possono fare richiesta di partecipazione i cittadini residenti nel territorio comunale in possesso di comprovate competenze ed esperienze relativamente alle pari opportunità e alla differenza di genere, nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico, sanitario, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale, della formazione professionale) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione, questi in sintesi sono i requisiti richiesti dal bando. Chi è interessato può presentare domanda entro il 14 febbraio compilando il modulo predisposto dall’ufficio e allegare carta di identità e curriculum vitae. La Commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato del sindaco.