"Parco tecnologico per la nautica e un distaccamento dell’ateneo"

Un parco tecnologico per la nautica con un distaccamento dell’Università di Siena, un centro per i corsi di aggiornamento dei marittimi e altri servizi legati all’economia del mare. Il tutto nell’ex 64esimo deposito dell’Aeronautica militare a Porto Santo Stefano. Ha le idee chiare Luigi Scotto, leader del gruppo Argentario: il progetto, che ha presentato il suo piano per il rilancio del territorio e per la destagionalizzazione del turismo. Scotto ha anche annunciato che non presenterà una sua lista, ma conta di allearsi "con chi saprà giudicare il suo piano valido e da sviluppare nei prossimi cinque anni".

"Da due anni a questa parte, dopo vari colloqui con un manager, con il presidente del distretto nautico della Toscana Vincenzo Poerio e l’assessore regionale Leonardo Marras, si è concretizzato il progetto di realizzare un parco tecnologico all’Argentario – ha detto Scotto –. Avendo un costo di qualche milione di euro e non potendolo finanziarlo con il Pnrr, abbiamo ricevuto il sì dalla Regione e, a breve, è attesa la firma del protocollo d’intesa con il Comune. Sono coinvolti anche l’Università di Siena e Cna Grosseto. Verranno sfruttati circa 2-3 mila metri quadri rispetto ai 30mila presenti all’ex Aeronautica, che serviranno per realizzare i dipartimenti a disposizione dei docenti, laboratori per didattica e formazione, ricerche sull’economia del mare e lo sviluppo di servizi legati al turismo nautico, oltre alle ricerche di sistemi innovativi per la nautica per gli yacht sotto i 24 metri. E si potranno progettare anche motori ibridi ed elettrici. Ma anche sistemi all’avanguardia, oltre allo smaltimento e al riciclo di materiali e biomasse: sto pensando ad esempio alle alghe della laguna di Orbetello". Un polo in cui si farà formazione per studenti e marittimi, che in questo modo non andrebbero più a fare i propri aggiornamenti altrove. "I ragazzi avranno un distretto universitario di Siena a Monte Argentario – ha proseguito Scotto –. È prevista una scuola dell’ospitalità, abbiamo già parlato con le strutture alberghiere. E un centro formazione e addestramento marittimi, il Nautico è coinvolto come l’associazione Marittimi".

Andrea Capitani