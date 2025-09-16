Parco Maremma. Tartarughine verso il mare

Hanno abbandonato il loro nido e si sono dirette verso le acque di Cala Rossa: sono le oltre 50 tartarughe Caretta caretta nate intorno alle 22 di domenica nel nido individuato su una delle spiagge del Parco della Maremma.

"Un evento ormai piuttosto frequente sulle coste del Tirreno centro-settentrionale – dice il presidente del Parco, Simone Rusci –, ma che suscita sempre grande emozione, non solo per lo spettacolo naturale che offre, ma anche per il grande esempio di collaborazione che, intorno ad avvenimenti come questo, si verifica".

Sì, perché la scoperta della nidificazione, avvenuta il 14 luglio scorso, è stata resa possibile dall’attento monitoraggio condotto dai volontari dell’albo istituzionale ’Amici del Parco’. Da quel momento, il Parco della Maremma, in collaborazione con i volontari e con i ricercatori dell’Università di Siena, ha protetto l’area e avviato, negli ultimi venti giorni, un monitoraggio sulle 24 ore, che ha visto decine di persone rendersi disponibili a presidiare Cala Rossa e poter dare testimonianza della nascita. Un’attività che rientra nel progetto Life Turtlenest cofinanziato dall’Unione Europea e coordinato da Legambiente. E sono stati proprio alcuni dei volontari che si sono resi disponibili a sorvegliare l’area ad assistere alla nascita degli esemplari di Caretta caretta, lunghi quasi 6 centimetri, che si sono diretti verso il mare.

Hanno preso parte alle attività di monitoraggio e hanno dato disponibilità per i prossimi giorni Mariangela Grandi, Daniele Battaglia, Ann Foulds, Viviana Viaggi, Antonio Gallotta, Doriana Bonguerrieri, Arabella Calabresi, Giorgio De Santi, Tullia Turchi, Monica Marilla, Greta Dadà, Mario Merlo, Mario Bistoni, Graziano Barozzi, Miria Paoloni, Marco Rapino, Loretta Pari, Moreno Mencagli, Emilia Maggiotto, Maria Cristina Palmeri, Federico Frezza, Salvatore Lucia, Carlo Ronconi, Gianluca Guadagnolo, Massimo Simoni, Iwona Kinga Snopek, Lucia Menchicchi, Vanja Gallotta, Paolo Becchi, Cristina Soncini, Chiara Caruso, Lorenzo Minoia, Lorenzo Danti, Laura Bressanello, Stefano Balbo e Ombretta Bonguerrieri, Guia Consales, Sara Forni.