"Parco Inclusivo" Riconoscimento a Roma

MASSA MARITTIMA

Il Parco nazionale delle Colline metallifere, uno tra i primi geoparchi istituiti in Italia e aderente alla rete mondiale ed europea dei Geoaprchi Unesco, festeggia un prestigioso riconoscimento sul turismo accessibile: il premio "Parco Inclusivo" giunto alla sua quattordicesima edizione e promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana onlus in collaborazione con Fiaba Onlus (associazione che si batte per abolire le barriere architettoniche e culturali), e Federparchi. Il riconoscimento è stato consegnato a Roma alla Società Geografica da Giuseppe Trieste (presidente Fiaba) e da Francesco Carlucci (direttore Federparchi). Il premio è destinato a un’area protetta italiana che si sia distinta per aver portato avanti iniziative a favore dell’accessibilità e l’inclusione delle persone con disabilità e a ridotta mobilità con progetti per rendere accessibile a tutti le bellezze della natura e garantire la possibilità di godere in autonomia di un’esperienza di visita completa.

"Lavorare sul turismo accessibile è parte integrante del turismo sostenibile – ha dichiarato Lidia Bai la presidente del Parco – e siamo davvero felici di aver ricevuto questo premio che rappresenta un grande riconoscimento per tutte le attività che abbiamo svolto in favore dell’accessibilità del Parco delle Colline Metallifere ad un pubblico sempre più ampio". Sin dal 2013 è stato attivato il processo partecipato che lo ha condotto nel periodo 2014-2018 ad entrare nella rete dei Parchi certificati con Carta europea per il Turismo Sostenibile e nel 2022 il Parco ha ottenuto la certificazione "Fase II", certificando circa 20 soggetti privati che si impegnano concretamente nella proposta di prodotti di turismo Sostenibile e accessibile. In più è in attesa dell’esito della candidatura a "Fase III".

"Confidiamo in un risultato positivo – ha aggiunto Lidia Bai – in questo modo saremo tra i primi Parchi italiani e tra i primi in Europa". Questo progetto, tra i primi in Italia permette ai musei e centri visita di certificare la propria accessibilità sotto molteplici punti di vista: per il disabile motorio, visivo e uditivo. "Questo premio ci rende particolarmente orgogliosi – ha dichiarato Alessandra Casini direttrice del Parco – anche in vista di un nuovo progetto che stiamo affrontando sull’accessibilità: la candidatura a Cammino riconosciuto da Consiglio d’Europa dei tratti legati alla transumanza che attraversano il territorio del nostro Parco".