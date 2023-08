Parco Fotovoltaico a Gavorrano: Niente Eolico, Sì alla Riconversione Energetica

Nella presentazione di quelle che vengono definite le linee guida programmatiche per il suo mandato, la neo sindaco, Stefania Ulivieri (nella foto) ha sottolineato alcuni aspetti, di rilevante interesse, che intende perseguire e centrare durante il quinquennio che l’aspetta alla guida del Comune ex minerario. Ci sono passaggi, legati a queste azioni, che hanno, alla luce delle posizioni che si prospettano in altre zone della Maremma, problematiche da centrare e risolvere dall’efficientamento energetico alla riconversione energetica di tutti gli edifici comunali, al completamento dell’efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica.

La sindaca Ulivieri ha dichiarato di voler " stimolare la realizzazione dei progetti di comunità energetica per l’indipendenza energetica sostenibile del territorio, dei suoi residenti e delle attività produttive". Ed ecco, che che si progetta un parco fotovoltaico, nella zona dei Bacini di San Giovanni. "Nella tutela ambientale e nella valorizzazione dello sviluppo sostenibile – le parole della prima cittadina – ci sono azioni di stimolo per la bonifica dei bacini di San Giovanni e la progettazione del parco". Dunque niente eolico a Gavorrano ma si guarda con attenzione a questo principio completamente naturale che avviene nel momento in cui la radiazione solare passa attraverso i pannelli, con la zona che sembra particolarmente predisposta a ottenere, per tante ore al giorno, la luminosità solare.

Fra i programmi per l’efficientamento Energetico, da parte del Comune, c’è pure la riconversione energetica di tutti gli edifici comunali e completamento dell’efficientamento della rete di illuminazione pubblica.

Roberto Pieralli