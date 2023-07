Parco eolico Assemblea pubblica

Si svolgerà oggi alle 21 nel tendone in località "Polverosa" l’assemblea pubblica organizzata dal gruppo di "Associazioni per Orbetello" per un confronto sull’impianto eolico che dovrebbe sorgere nella zona di San Donato. "Visto l’imminente procedimento di Via statale Pniec erlativo al progetto del parco eolico denominato Orbetello con una potenza massima pari a 61,2 Mw proposto da Apollo Wind Srl – dicono gli organizzatori – vogliamo un confronto pubblico per l’invio delle osservazioni che dovrà avvenire entro mercoledì 26. All’incontro abbiamo invitato la Regione, la Provincia di Grosseto i Comuni interessati e tutte le associazioni del territorio".

Di sicuro, ci saranno i rapresentanti provinciali di Azione. "Parteciperemo all’assemblea – dice Francesco Grassi della segreteria provinciale del partito – per ribadire la nostra posizione. Non possiamo, in un territorio con specificità come le nostre, non porci il problema del mantenimento dello status quo. A fronte della indubbia necessità di percorrere la via della transizione ecologica mista, come Azione riteniamo che sino a quando non saranno definite con criteri certi le aree idonee a livello nazionale, si debba intervenire con una moratoria per tutti gli impianti sopra al Mw. Bisogna inoltre mettere in campo tutte le tecnologie che permettano il minore impatto possibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico, soprattutto in zone a fortissima vocazione turistica come la nostra. Per il territorio maremmano, noto per il suo aspetto incontaminato, ricco di parchi e riserve naturali (nello specifico l’impianto sorgerebbe tra il Parco regionale della Maremma e la Riserva naturale di Burano) sarebbe altrimenti un colpo devastante".