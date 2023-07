Parco eolico a Orbetello, consiglio comunale aperto al pubblico

"Impianto eolico a San Donato, va fatto subito un consiglio comunale straordinario pubblico".

E’ quanto hanno chiesto al sindaco Andrea Casamenti i consiglieri comunali di minoranza per discutere – appunto – sul progetto presentato da una società del nord Italia che prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

"Tale progetto, previsto nella zona di Campo Regio, – dice Paola Della Santina, capogruppo di opposizione in Comune –, merita che tutta l’assise democratica prenda parte ad una decisione in difesa del territorio comunale, vista la brevità dei tempi per le osservazioni, vista la preoccupazione delle associazioni del territorio che si sono riunite, viste le scarse informazioni che hanno portato alla scelta di questo territorio, preoccupate per la metodologia e per la risultanza dell’esito del parco eolico in discussione".

La richiesta del gruppo "Alternativa" ha lo scopo "di far condividere ai consiglieri di minoranza – si spiega ancora – una posizione che possa permettere e garantire le scelte per la tutela di questo territorio e per avere maggior forza e supporto alle decisioni dell’Amministrazione che successivamente dovrà mettere in campo per la tutela dello sviluppo sociale e ambientale dell’area di Campo Regio".

Per questo i consiglieri di minoranza, dice ancora Paola Della Santina, "si mettono a disposizione per qualsiasi contributo politico e amministrativo nell’interesse della cittadinanza tutta del Comune".

Il sindaco Andrea Casamenti aveva spiegato che la giunta aveva espresso parere negativo nei confronti del progetto, ma secondo Della Santina è necessario un ulteriore passaggio che coinvolga l’intero consiglio comunale con un dibattito al quale possano assistere anche i cittadini. Anche perché, in effetti, i tempi per presentare le eventuali osservazioni sono molto ristretti.

Michele Casalini