Parco della Maremma, "Parco Aperto, Summer edition" con Medea in scena

Il Parco della Maremma presenta quest’anno un ricco palinsesto di eventi targati "Parco Aperto: Summer edition". Ad aprire il ricco cartellone di eventi sarà Medea. Un trekking teatrale fino a Torre Bassa di Collecchio, che per l’occasione si trasformerà in palcoscenico per dare voce all’opera Medea. Il mito di Medea per due millenni è stato letto univocamente come la vicenda di un’eroina che assolve fino all’ultimo il dettame divino della distruzione della stirpe di colui che commette una colpa. Interpreti Enrica Pistolesi, Benedetta Rustici, Daniela Marretti, Luca Pierini, Mirio Tozzini. Regia di Mario Fraschetti.