Parco del tennis, via ai lavori Si parte dal recupero del muro con la messa in sicurezza

Sono iniziati i lavori per il recupero del muro del Parco del tennis, uno dei luoghi simbolo di Castel del Piano e che soprattutto in estate è molto frequentato da bambini piccoli, genitori e nonni.

Lavori questi molto attesi da parte dei cittadini di Castel del Piano che proprio qualche mese fa (fine 2022) attraverso un’assemblea a cui hanno partecipato anche gli amministratori locali, avevano ribadito la richiesta di intervento per mettere in sicurezza il muro del parco.

"Ci hanno chiesto espressamente di intervenire in maniera celere – commenta Luciano Giglioni, vicesindaco di Castel del Piano e assessore al bilancio – perché quel muro era pericoloso, in quanto ci si erano aggregate diverse piante infestanti. Grazie all’avanzo di amministrazione dello scorso anno siamo potuti intervenire". Sono trentacinque mila euro le risorse messe a disposizione per rifare il look al Parco. A questo punto l’incarico è già stato affidato, i lavori dunque sono iniziati.

"Ci lavoreranno professionisti di una ditta grossetana – prosegue il vicesindaco - . L’intervento consiste nella ripulitura totale sia del parco tennis che del vicino campo da tennis, non meno importante è la messa in sicurezza di tutto il muro". Non solo, l’amministrazione intende intervenire anche successivamente, sempre in questo parco con altri lavori.

"Realizzeremo un vialetto, nuove aiuole e nuove panchine, così da dare la possibilità ai nostri cittadini di vivere questo luogo al centro di Castel del Piano in maniera confortevole". Questi lavori per l’amministrazione comunale sono anche una risposta concreta alle richieste sollevate direttamente dagli abitanti. "Avere un filo diretto con i nostri abitanti ci permette di arrivare anche dove da soli non riusciamo – spiega Giglioni - . Direi che dopo l’assemblea pubblica voluta dai cittadini con l’obiettivo di attivare quanto prima interventi per il ripristino del muro del parco, l’inizio dei lavori a distanza di pochi mesi rappresenta una risposta concreta. I nostri abitanti giustamente chiedono di vivere in tutta sicurezza i luoghi pubblici della nostra cittadina e noi dobbiamo essere in grado di fornire le giuste risposte.