Parco del Rivellino Al via la concessione

L’Amministrazione ha pubblicato l’avviso per la concessione del parco del Rivellino e del chiosco bar della Rocca Pisana: gli interessati potranno inviare le richieste entro lunedì 17 aprile. La concessione dell’area verde e del locale per la somministrazione di alimenti e bevande durerà sei anni e prevede la manutenzione del verde, il taglio dell’erba e la potatura degli olivi, la pulizia quotidiana dei servizi igienici della Rocca e la gestione del bar durante i giorni di apertura, che dovranno essere almeno 122 all’anno tra giugno, luglio, agosto e settembre per un minimo di 4 ore al giorno. Il chiosco verrà consegnato al gestore senza macchinari o accessori utili all’attività. La base d’asta per le offerte è 800 euro annui, comprensivi dei consumi di acqua. La richiesta di partecipazione dovrà essere accompagnata da una relazione. L’offerta dovrà essere inviata all’ufficio Protocollo – via Martiri d’Istia 1, 58020 Scarlino – con raccomandata o consegnata a mano entro le 12 di lunedì 17 aprile.