Parco dedicato all’ex sindaco. Arnaldo Senesi

GAVORRANOPomeriggio che, grazie alle favorevoli condizioni meteo, ha visto una larga partecipazione di pubblico all’inaugurazione del nuovo parco comunale, a Bagno davanti allo stadio comunale, dedicato all’ex sindaco Arnaldo Senesi, un intervento che è venuto a costare intorno a 130 mila euro. Senesi era stato il terzo sindaco del dopoguerra a Gavorrano e ancor oggi, chi lo ha conosciuto, ricorda le qualità, l’amministratore che lo accompagnarono sullo scranno di piazza Buozzi dal 1964 al 1980. "E la dedica di questo parco riconsegnato alla cittadinanza – come ha detto la sindaca Stefania Ulivieri – ha trovato larga concordia". Alla festa per il taglio del nastro ha preso parte la Banda di Monterotondo Marittimo che ha compiuto, con le tradizionali marcette, numerosi giri delle piste riqualificate. La sindaca Stefania Ulivieri, nel suo intervento ha voluto rimarcare come ci sia la volontà di restituire alla cittadinanza questo luogo ed ha invitato il pubblico presente ad averne cura come se fosse la propria abitazione. E’ un parco più sicuro per tutti grazie alle telecamere installate e l’occhio vigile di questi strumenti terrà a distanza tutti i malintenzionati. Da parte di Riccardo Rossi che ha collaborato alla riqualificazione della struttura, è arrivata l’elencazione dei passaggi più importanti come la posa in opera di mattonelle in gomma, il rifacimento dell’impianto idrico la risistemazione delle vasche e la personalità assegnata alle fontane con una sirenetta stilizzata. Don Marius, parroco di Bagno, ha benedetto il nuovo Parco che entra a pieno titolo a far parte di un patrimonio di elevata qualità del territorio gavorranese.

Roberto Pieralli