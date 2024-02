Parco ‘allargato’. No di cacciatori e pescatori

Le associazioni venatorie e di pesca sportiva (Federcaccia, Arcicaccia, Liberacaccia, Enalcaccia, Anuu migratoristi, Fipsas, Arcipesca e Liberapesca) della provincia di Grosseto informano tutta la cittadinanza, dell’esistenza di un progetto, "finora tenuto piuttosto nascosto", di allargamento del Parco regionale della Maremma dai confini attuali a tutte le golene dell’Ombrone. "L’ampliamento, se così si può chiamare visto che si parla di oltre 1.500 ettari di terreno, prevede che a partire dalla Steccaia e fino all’abitato di Rispescia tutte le zone di golena dell’Ombrone diventino parco – dicono –. Questo progetto, rappresenta secondo noi un grosso rischio per tutte quelle persone che oggi usufruiscono liberamente di quelle aree; non solo noi cacciatori, ma anche i pescatori, i ciclisti, chi fa trekking, e chiunque desideri muoversi liberamente in campagna alle porte di Grosseto senza dover pagare il biglietto d’ingresso. Noi maremmani e uomini liberi siamo stufi di sentirsi prigionieri nella nostra terra".

Poi chiudono: "Proprio in questi giorni stiamo assistendo in tutta Europa alle proteste degli agricoltori contro le norme capestro della Comunità Europea e contro un sistema di vincoli e di costi diventati insostenibili. E i nostri agricoltori che diranno? E gli animali selvatici? Senza una fascia di contenimento tra il parco e le aree urbane corriamo il rischio, come successo ad altre città di trovarci i cinghiali e i lupi sotto casa. E i proprietari dei cani che usano questi terreni per far correre i loro animali liberamente, dove li porteranno? Insomma noi cacciatori grossetani siamo veramente stufi di essere prigionieri in casa nostra. Invitiamo quindi tutti i cittadini e tutte le associazioni ad attivarsi affinchè questo progetto sia fermato".