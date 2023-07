Parcheggio parrocchiale chiuso il sabato

In queste ore su Facebook sta girando un post, ovvero sta girando una fotografia apposta al cancello del parcheggio della parrocchia San Giovanni Battista di Castiglione della Pescaia. Nel cartello del parcheggio si spiega che "dato l’incontenibile afflusso, ci spiace avvisare che nei mesi di luglio e agosto il parcheggio sarà chiuso alle 12.30 (le auto rimaste potranno essere rimosse). Il cancello verrà poi riaperto alle 18, permettendone l’uso soltanto a chi vi accede per la preghiera o per la Santa Messa".

La parrocchia è arrivata a questa decisione, che ha già suscitato qualche malumore sul web, dopo che nella Messa prefestiva di sabato scorso alcuni fedeli non erano riusciti neppure a entrare nel parcheggio, che in caso di necessità, in quella circostanza, non sarebbe stato accessibile neppure ai mezzi di soccorso. Inoltre ricordiamo che con il precedente parroco il parcheggio d’estate veniva chiuso al pubblico tutti i giorni dopo la messa vespertina.