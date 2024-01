Parcheggi per i residenti introvabili a Cittanova. Proteste dei cittadini: "Servono più controlli"

Alcuni nuovi residenti della città della parte alta (Cittannova), si sono trovati in difficoltà con i parcheggi a loro destinati. Dopo alcune richieste di chiarimenti e aver costatato che ci sono state discordanze tra una risposta e l’altra tra i vari responsabili del settore, chiedono ancora una volta, sperando di giungere ad una soluzione definitiva alcune delucidazioni in merito alla questione, avanzando molti dubbi sui regolamenti in vigore e l’accessibilità ai posti. Risulta che da un monitoraggio effettuato a suo tempo, chi possedeva un garage avesse o meno la disponibilità ad un tagliando da residente per il servizio di parcheggio; la loro richiesta di basa sul sapere se tale regola è attualmente in vigore se è stata modificata, o se in alcuni casi ci siano degli abusi che sfuggono. "Chissà – chiudono – se ci sono garage che vengono affittati in maniera impropria".