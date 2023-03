"Parcheggi e sosta a pagamento Ora è necessaria una svolta"

Parcheggi e soste a pagamento, secondo il gruppo Cittadini Attivi c’è bisogno di una svolta. Il direttivo, di cui è portavoce Giuseppe Scrofina, punta il dito sulle annose problematiche dell’Argentario e chiede ai candidati sindaci quali migliorie intenderanno fare qualora venissero eletti. "La gestione delle soste e dei parcheggi all’Argentario è oggetto di malcontento e di controversie – spiegano –. Per questo invitiamo i candidati sindaci a esprimere pubblicamente il loro parere sull’argomento, dato che il vincitore sarà chiamato a governare questa tematica e uno dei candidati ha una specifica esperienza professionale e una responsabilità nella situazione attuale come vice comandante della Polizia Municipale. Siamo certi che né Arturo Cerulli, né Roberto Cerulli, né Priscilla Schiano vorranno perdere l’occasione". In particolare, il gruppo chiede se "l’attuale politica dei parcheggi sia idonea alle esigenze del Comune e, per quanto riguarda Porto Santo Stefano, possano essere identificate ulteriori aree periferiche da adibire a parcheggio pubblico. Può essere il caso di istituire servizi di trasporto pubblico che servono tali aree? Chiediamo se la politica tariffaria è facile da comprendere (con specifico riguardo alla tariffazione differenziata sui due lati del Lungomare) e idonea a garantire un adeguato turnover nelle aree regolate e un significativo apporto nelle casse comunali. E, inoltre, se rispetta i residenti e i frequentatori abituali detentori del pass a pagamento, oppure pensano che un regime tariffario più semplice per la popolazione, e magari più oneroso per gli altri automobilisti, non possa garantire un maggior turnover di auto e, quindi, una maggior reperibilità di posti anche nei giorni affollati e nelle ore di punta". Il dubbio di Cittadini Attivi è anche se "l’attuale regime sanzionatorio sia adeguato. Inoltre l’assenza di controllo e sanzione della sosta vietata nelle zone decentrate è inevitabile o si può evitare che nella stagione estiva che vie importanti divengano preda della sosta selvaggia con frequente ostacolo alla circolazione? Pensiamo anche al controllo della rumorosità dei veicoli" concludono.