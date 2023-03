"Parcheggi da cambiare" I tre candidati sindaco parlano delle modifiche

Il sistema dei parcheggi andrà cambiato, i candidati sono tutti d’accordo. Arturo Cerulli, Roberto Cerulli e Priscilla Schiano si esprimono sulla questione, anche in risposta alle domande del gruppo Cittadini Attivi riguardo le annose problematiche dei posti auto sul promontorio. Secondo Arturo Cerulli "bisogna individuare e valorizzare le aree periferiche importanti per estensione e potenziale d’uso da collegare con adeguati e moderni servizi di trasporto elettrico – suggerisce –. Sulla politica tariffaria dei parcheggi a pagamento ci sono molte cose da cambiare e migliorare. Siamo allineati su una differenziazione tariffaria nella zona del lungomare; sarà importante abbattere i costi dei parcheggi nelle aree decentrate. In ogni caso bisogna rivedere in maniera significativa tariffe e multe. Il fenomeno e il malcostume del parcheggio selvaggio è affrontabile unicamente con la realizzazione di parcheggi aggiuntivi. L’inquinamento acustico causato da alcuni mezzi è davvero eccessivo – aggiunge –. Va debellato comminando delle giuste sanzioni". A rispondere è anche Roberto Cerulli, che sostiene che la problematica dei parcheggi debba andare "di pari passo con un concetto di mobilità urbana sostenibile disincentivando l’uso dell’auto e incrementando altri tipi di mobilità come l’utilizzo di navette elettriche, di bike con pedalata assistita a noleggio e scooter elettrici. La politica dei parcheggi a pagamento va totalmente rivista: nella differenziazione delle tariffe, estendendo la gratuità ma limitandola nel tempo con disco orario. Sicuramente l’individuazione di aree periferiche ai centri abitati possono essere soluzioni importanti: è già stato fatto un embrionale tentativo in passato nella zona alta dell’Aeronautica e nell’area all’ingresso di Porto Ercole che andranno portati avanti. Ci dovrà essere anche un maggior controllo delle zone decentrate per evitare la sosta selvaggia, o il fenomeno dei motoveicoli rumorosi, sarà sicuramente oggetto di confronto con il comandante della Polizia Municipale che si insedierà e che dovrà recepire le direttive della nuova amministrazione". Secondo Priscilla Schiano "ci sarà da cambiare tutto il sistema parcheggi. In inverno, come in tutti i posti di mare, i pagamenti non hanno senso. Dobbiamo pensare che i pagamenti ci devono essere, ma vanno mediati tra chi vive il territorio e chi ci viene in determinati periodi. In estate, ad esempio, chi vuole parcheggiare in piazza è giusto che paghi. Andrà dunque fatta una diversificazione tra le stagioni. Comunque in primis andranno eliminate le doppie sanzioni che arrivano alla gente. Nel programma dichiareremo i nostri punti e le risposte arriveranno al territorio".

Andrea Capitani