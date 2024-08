Paralimpiade, Ambra c’è. "Due costole fratturate da una tosse fortissima"

Livorno, 6 agosto 2024 – Un brusco stop, poi la ripresa, con ancora più forza. Ambra Sabatini, la velocista livornese, ma cresciuta a Porto Ercole nel grossetano, che detiene il titolo mondiale e paralimpico sui 100 metri, nonché il record del mondo, sta preparando le prossime Paralimpiadi che si svolgeranno dal 28 agosto all’8 settembre. Un infortunio però l’ha frenata nell’ultimo periodo e Sabatini ha condiviso la sua storia attraverso i propri canali social: "Sono state 5 settimane dure - dichiara la campionessa paralimpica in carica -, uno degli ostacoli più difficili che abbia dovuto affrontare nella mia carriera. capitato in un momento della preparazione in cui mi sentivo bene".

L’atleta delle Fiamme Gialle ha raccontato sui propri canali social di come si è dovuta forzatamente fermare per questo infortunio che l’ha tenuta ferma per un po’: "Una tosse forte che mi ha occupato 3 settimane mi ha fratturato 2 costole, il dolore fisico è stato tanto da non permettermi di allenarmi quanto avrei voluto in questo periodo e di partecipare alle gare di avvicinamento alla Paralimpiade - ammette Sabatini -. Adesso sto meglio e voglio buttarmi tutto alle spalle. Sono tornata e stavolta sono molto arrabbiata".

Classe 2002, la storia di Sabatini è nota. Divenuta mezzofondista, nel 2019 ha subito un incidente mentre stava viaggiando col padre, dovendo subire l’amputazione della gamba sinistra sopra il ginocchio. Dopo la difficile riabilitazione ha continuato a fare sport prima nel nuoto e poi nel ciclismo. Si è poi trasformata in una velocista nel 2020, tornando a gareggiare con una protesi da corsa. Da lì in poi è diventata l’atleta paralimpica più veloce del mondo raccogliendo record su record, prima con l’Oro a Tokyo nel 201, poi nei Mondiali di Parigi nel 2023.

Nessuna donna amputata sopra il ginocchio era riuscita ad abbattere il muro dei 14 secondi prima di lei nei 100 metri. Rappresenterà Livorno, Grosseto, la Toscana e l’Italia alle Paralimpiadi di Parigi, scelta come portabandiera azzurra insieme al collega Luca Mazzone. "Sono onoratissima - aveva dichiarato a maggio, quando era stata insignita del ruolo -. Grazie per aver pensato a me, darò tutto per essere all’altezza". Ci sono grandi aspettative per la prossima rassegna paralimpica poiché Ambra Sabatini è stata anche eletta atleta paralimpica dell’anno.

Michele Bufalino