"Paradossale che il sindaco creda all’opposizione e non a me"

Valeria Bruni rompe il silenzio e torna sulla "bomba" scoppiata all’interno della giunta Morini. "Esprimo la profonda amarezza di questi giorni – dice Bruni dopo essere stata sfiduciata dal suo sindaco –. Non sono perfetta, ma sono sicuramente onesta, sincera e leale. Ho difeso con orgoglio le scelte di un’Amministrazione che ho sostenuto per sei anni e in cui ho sempre creduto". Poi prosegue: "Trovo strumentale – commenta – che qualcuno interpreti le mie assenze degli ultimi mesi diversamente da come sono realmente, legate a gravi problemi personali, noti a tutti. La testimonianza più limpida della mia fedeltà è rappresentata dagli anni di dedizione al Comune, al sindaco e ai miei concittadini, specialmente quelli più bisognosi". Non poteva mancare un commento su quanto pronunciato da Rossano Galli. "Le illazioni pronunciate in Consiglio dal capogruppo di minoranza – dice Bruni - mi suscitano uno sconcerto profondo, considerandole gravi e diffamatorie. Non credo ai complotti, ma trovo poco chiaro il rifiuto di un confronto chiarificatorio". Poi un passaggio sul sindaco Mirco Morini. "È paradossale che il sindaco – prosegue – preferisca credere all’opposizione piuttosto che al suo vicesindaco, soprattutto una che ha ottenuto più di 800 voti. Mi sento delusa dall’uomo con cui ho lavorato gomito a gomito per sei anni, che conosceva il peso della mia vita privata, la mia serietà di lavoratrice e la mia fedeltà al progetto su Manciano". Bruni, in queste ore difficili non è sola. "Trovo conforto – commenta – nell’appoggio dei tantissimi concittadini che, in queste ore, hanno manifestato vicinanza e stima per la mia onestà intellettuale. Il calore di queste persone fa da contrappeso al gelo proveniente dai miei ex colleghi". Infine conclude: "La politica è la mia passione, e darò il mio contributo dai banchi del Consiglio per i cittadini di Manciano, portando avanti i miei valori e gli impegni assunti".