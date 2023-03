Paolo Rossi domani in scena Data sold-out

È tutto sold out per "Scorrettissimo me. Per un futuro, immenso repertorio", il nuovo spettacolo di Paolo Rossi che unisce lo stand up alla commedia dell’arte. Lo show prodotto da Agidi è in programma domani alle 21.15, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. I contenuti dello show di e con Paolo Rossi variano e sono legati all’attualità: dal modificarsi del virus, alla guerra, alla crisi economica, "Mancano solo gli alieni. Gli zombie – precisa Rossi – abbondano già da un po’ e li incontriamo quotidianamente". Ci sono racconti sulla nuova censura (political corretta), sulla cancellazione della memoria e della cultura, sulla dittatura del pensiero unico, sul virus dell’informazione. Fenomeni che un cantastorie come Rossi non può fingere di non vedere. Agile, dirompente, sfuggente alle definizioni di genere e duttile nell’allestimento scenico, "Per un futuro, immenso repertorio" ha le caratteristiche di un evento più che di una rappresentazione e si adatta a qualunque luogo voglia ospitare la "non replica", addirittura il teatro propriamente detto. Un teatro d’emergenza? Delirio organizzato? Serata illegale? Teatro di rianimazione? Comunque un teatro di domande. Al centro della scena c’è l’attore, ci sono i personaggi che evoca o interpreta nelle varie affabulazioni, ma soprattutto c’è la persona. Ad accompagnare Rossi ci saranno le musiche dal vivo eseguite da Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari e Stefano Bembi. Prima dello spettacolo, alle 18, nella sala "Allegri" sarà possibile assistere all’incontro con l’artista a cura del Cantiere cultura Follonica. Sarà anche possibile partecipare alla cena in teatro, possibile grazie alla collaborazione con l’associazione Ristoranti Follonica. A curare la cena di giovedì, che avrà inizio alle 19.45, sarà il ristorante Marula (per prenotare ufficio Iat 0566 52012). Gli appuntamenti al Teatro Fonderia Leopolda proseguono il 12 marzo con "Pinocchio" di Zaches Teatro per la rassegna "Altri percorsi", mentre giovedì 16 marzo, torna la stagione teatrale con "Così è se vi pare" di Luigi Pirandello, con Milena Vukotic e Pino Micol. I biglietti per la stagione del Teatro Fonderia Leopolda possono essere acquistati allo Iat in via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19).