Paola Pasqualini coordinatrice nazionale del gruppo di lavoro della medicina di genere

La presidente dell’Ordine dei Medici di Grosseto, Paola Pasqualini, è stata eletta coordinatrice del gruppo di lavoro sulla medicina di genere della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo). La medicina di genere è definita come "lo studio dell’influenza delle differenze biologiche (definite dal sesso) e socio-economiche e culturali (definite dal genere) sullo stato di salute e di malattia di ogni persona". Una crescente mole di dati epidemiologici, clinici e sperimentali indica l’esistenza di differenze rilevanti nell’insorgenza, nella progressione e nelle manifestazioni cliniche delle malattie comuni a uomini e donne, nella risposta e negli eventi avversi associati ai trattamenti terapeutici, nonché negli stili di vita e nella reazione ai nutrienti. Anche l’accesso alle cure presenta rilevanti disuguaglianze legate al genere. "Sono onorata di coordinare questo gruppo di professionisti – dice Pasqualini – con cui spero di proseguire il percorso del precedente coordinamento. Gli obiettivi del team sono la formazione e l’informazione su un ambito che ancora oggi è poco conosciuto: lavorareremo per aumentare la consapevolezza sulla medicina di genere e far capire il suo valore etico".