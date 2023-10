In piazza della Libertà la panchina dell'affidamento familiare

Grosseto, 25 ottobre 2023, In piazza della Libertà c’è una panchina arancione che ricorda e simboleggia l’affidamento familiare. È stata inaugurata questa mattina dall’assessore al Sociale del Comune di Grosseto Sara Minozzi e dall’équipe del Centro affidi, la seduta di colore arancione, simbolo della fiducia, alla base dell’affidamento familiare che permette a famiglie e single di accogliere un minore in difficoltà. Sono ancora due gli appuntamenti in programma nell’ambito del ricco calendario di eventi che hanno animato tutto il mese di ottobre: martedì 24 ottobre, il Centro affidi di via Damiano Chiesa 7/a Grosseto aprirà le sue porte per un open day, dalle 12 alle 14 e dalle 17 alle 18, mentre domenica 29 ottobre è in calendario la “passeggiata dell’affido”. L’itinerario, sulle Mura medicee di Grosseto, prenderà avvio dal bastione Garibaldi alle 11 e prevede una passeggiata sulla cinta muraria intervallata dai racconti delle “statue viventi”: genitori e ragazzi affidatari che si racconteranno, illustrando la loro esperienza.