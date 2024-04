Panariello e Masini al "Summer Night"

Dopo il grande successo dell’anno scorso torna lo spettacolo "Panariello Vs Masini. Lo Strano Incontro". L’atteso spettacolo farà tappa anche nella Città del Golfo nell’ambito del "Follonica Summer Night" il 6 agosto al Parco Centrale. Prevendite già attive su Ticketone. Giorgio Panariello e Marco Masini sono pronti a tornare insieme sul palco, per una nuova sfida fra battute e canzoni che attraverserà l’Italia a partire da luglio e che proporrà uno spettacolo di oltre due ore. Un nuovo appuntamento da non perdere per il "Follonica Summer Night", che si aggiunge agli altri importanti eventi già in cartellone. L’11 agosto, sempre al Parco Centrale, l’appuntamento è con Irama. Grande è il successo dell’artista sia sul fronte live che su quello discografico: dopo essersi imposta subito dopo il Festival tra le canzoni più ascoltate in Italia, entrata anche nella top 10 della classifica Spotify "Top songs debut global", "Tu no" conquista il disco d’oro e chiude la settimana in top ten FIMI e in quella EarOne dei singoli più trasmessi dalle radio, mentre il video del brano sfiora già i 7 milioni di views. Il 13 agosto invece l’appuntamento sul Parco Centrale sarà con il rap. Saranno infatti presenti due due tra i nomi più importanti e attuali della scena italiana. Kid Yugi e Artie 5ive con i loro live sul palco del "Follonica Summer Nights" daranno vita, infatti, a una serata di musica unica.