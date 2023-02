Palio, sanzioni alle Contrade Mille euro al Monumento

La giunta comunale ha approvato la relazione del Magistrato per la tutela del Palio sulla carriera di settembre. Confermate dunque le sanzioni a Borgo e Monumento. Il Magistrato ha preso atto delle osservazioni e suggerimenti contenuti nelle relazioni di ciascuna contrada, dell’Amministrazione comunale e del mossiere.

In base alle relazioni e osservazioni ricevute, il Magistrato ha chiesto 100 euro di sanzione al Borgo per l’utilizzo di fasciature non idonee durante le prove e nel palio. Stessa tipologia di sanzione è stata indicata per il Monumento, in quanto la contrada rossoblu aveva utilizzato fasciature non idonee durante le prove. Inoltre sempre la contrada del Monumento è stata punita con una sanzione di 1000 euro per il comportamento del priore tenuto nei confronti del sindaco. L’episodio punito è avvenuto nei giorni prima del palio, durante le prove. Poco prima dell’inizio della prova il primo cittadino, Michele Bartalini inviò un messaggio alle contrade chiedendo di ritardare l’uscita dei cavalli dalle stalle in quanto in piazza Garibaldi stavano continuando le operazioni di sistemazione della terra. Tutte le contrade rispettarono il nuovo ordine fatta eccezione per il Monumento che probabilmente non ricevette in tempo il messaggio e condusse il cavallo in piazza in anticipo rispetto agli altri. Questo fece infuriare la contrada e il priore, tanto che, quest’ultimo, si rivolse al sindaco Bartalini in maniera poco consona.

Il Magistrato per la tutela del Palio ha richiamato anche il fantino del Monumento per la trattenuta al giubbetto del fantino del Borgo, durante la prova del 7 settembre e nel corso della mossa. Infine non è stata giudicata "propriamente idonea" per il decoro della festa l’illuminazione fatta dal Borgo il 7 sera dato che ha coinvolgeva la facciata della chiesa della Propositura.

