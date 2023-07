Palio remiero da incorniciare Ponte Giorgini, rimonta da urlo Castello superato di corto muso

Un palio remiero mozzafiato con una volata finale mai vista. Merito della strepitosa rimonta dell’equipaggio di Ponte Giorgini che ha vanificato una fuga che era stata altrettanto entusiasmante del Castello.

Passerà alla storia la ventiquattresima edizione del Palio remiero delle donne che si è svolta ieri nelle acque di Castiglione con ottime condizioni meteomarine.

Alla partenza si capisce subito quale sarà la trama della sfida, perché sono proprio gli equipaggi di Castello (che prende la testa) e Ponte Giorgini a dettare l’andatura, con Piazza che prova a tenere il ritmo e con Portaccia e Marina che – invece – già a metà percorso hanno accumulatro troppo svantaggio per sperare di rientrare in corsa.

Alla virata Castello mantiene la leadership, ma Ponte Giorgini è sempre lì e Piazza resiste, ma è sulla lunga volata di rientro che si compie il capolavoro per lo spettacolo. Negli ultimi 900 metri di percorso Castello dà una prova di forza incredibile che gli fa prendere anche una barca e mezzo di vantaggio sul Ponte, ma poi a metà della vasca di rientro Ponte Giorgini recupera prepotentemente e alla boa di disimpegno prima affianca Castello e poi lo supera con una traiettoria interna. Il vantaggio è minino e il testa a testa va avanti fino alla linea del traguardo per una vittoria di "corto muso": appena mezza barca. Primo Ponte Giorgini, secondo Castello, terza Piazza, quarta Portaccia e quinta Marina. Pubblico in piedi per un lungo e caldissimo applauso come ringraziamento per una gara memorabile.

Ponte Giorgini mette in bacheca il secondo trofeo donne dopo quello del 2005 (ma questo è il primo conquistato in mare) e si prende il palio dipinto da Barbara Gottardo.

Rione Ponte Giorgini: Timoniere Martina Venturi, 1° remo Marianna Sanchini, 2° remo Francesca

Guidetti. 3° remo Francesca Grassi, 4° remo Petra Bonarini.