Palio Marinaro Assegnati i guzzi ai 4 rioni per la sfida di Ferragosto

Alla Pilarella il "Maestrale", alla Croce il "Libeccio", alla Fortezza il "Grecale" e al Valle lo "Scirocco". Si è svolta ieri la consegna dei quattro guzzi, per il prossimo Palio Marinaro, che prendono il nome dai venti intermedi. Come da tradizione, l’Ente Palio ha estratto a sorte i battelli con cui, per circa un mese, gli equipaggi si alleneranno e con cui affronteranno poi la manifestazione di Ferragosto del Palio Marinaro dell’Argentario, che giunge quest’anno alla sua 80esima edizione. Il rione da battere sarà quello della Pilarella, che ha conquistato le ultime due edizioni (quella del 2019 e, dopo lo stop a causa della pandemia, quella del 2022) e si prepara duramente per giungere per prima al traguardo nello Stadio di Turchese anche nel Palio 2023.

Gli altri non staranno certo a guardare, pronti per cercare di togliere quella che sarebbe la prima coppa d’oro nella storia del rione biancorossoblù. L’equipaggio della Pilarella (capitano Pietro Solari) si presenta dunque con Alessio Bausani, Lorenzo Benedetti, Gianmarco Russo, Dino Pari e Alessandro Landini. Quello della Croce (capitano Pierluigi Schiavi) con Alessio Ferraro, Andrea Benedetti, Federico Capitani, Domenico Ferraro e Mario Rossi. Quello della Fortezza (capitano Flavio Vongher) con Fiorenzo Visconti, Lorenzo Perillo, Riccardo Rosi, Gabriele Rosi e Tommaso Picchianti. Quello del Valle (capitano Luca Landini) con Claudio Schiano, Rocco Terramoccia, Alessandro Galatolo, Alessandro Benedetti e Samuele Rossi. Dopo la consegna dei guzzi il Palio Marinaro dell’Argentario scalda i motori.

Fino a oggi, infatti, gli allenamenti degli equipaggi sono avvenuti a bordo dei battelli di proprietà dei rioni, mentre da adesso si apre il periodo caldo che porta all’evento più atteso dell’anno dai contradaioli di un paese intero. La giornata di ieri ha visto partire da Corso Umberto la sfilata degli equipaggi che si daranno battaglia nella sfida di Ferragosto. Il corteo si è diretto verso il palazzo municipale, accompagnato dalla banda "Ivo Baffigi". All’arrivo sul piazzale dei Rioni è stato presentato il Manifesto del Palio e sono avvenute le premiazioni del concorso "Il Palio… con gli occhi di un bambino". A seguire l’atteso sorteggio, mentre i contradaioli azzardavano pronostici sui guzzi (che in teoria dovrebbero essere tutti perfettamente identici, cabala a parte). La consueta benedizione degli stessi battelli e il brindisi finale hanno concluso la manifestazione. Il prossimo evento si terrà il 2 agosto con la presentazione dello standardo e la processione del patrono, mentre il 3 agosto si svolgerà la regata del Palietto, riservata ai più giovani.

Andrea Capitani