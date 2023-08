Palio, è scattato il countdown Castel del Piano si prepara

Il Comune di Castel del Piano ha pubblicato il cartellone degli appuntamenti palieschi. Borgo, Monumento, Poggio e Storte si avviano dunque verso la settimana più intensa dell’anno, che culminerà l’8 settembre, con il Palio delle Contrade. Intanto sono state aperte le iscrizioni dei cavalli e le batterie di selezioni si terranno il 6 settembre.

"Il Palio rappresenta un’occasione di coinvolgimento per gli amanti dei cavalli e per coloro che apprezzano l’eredità storica e culturale del comune amiatino – ricorda Luca Salvadori, consigliere comunale con delega al Palio –. Sul sito del Comune è reperibile la modulistica necessaria e le iscrizioni per partecipare saranno accettate o tramite invio telematico allo stesso Comune o tramite consegna all’Urp che rimane a disposizione per eventuali chiarimenti".

Le iscrizioni resteranno aperte fino a sabato 2 settembre alle 12 e l’amministrazione confida in un’ottima risposta in termini di adesioni. "Possono essere iscritti cavalli anglo arabi di quattro anni – prosegue – inoltre è fissato un tetto massimo di 16 soggetti ammessi alle batterie di selezione; in caso di maggiori iscrizioni si provvederà in primis ad escludere i cavalli di quattro anni e in caso di ulteriori esuberi si procederà all’esclusione mediante estrazione a sorte".

"Per favorire la partecipazione – conclude – è prevista la corresponsione di premi ai cavalli iscritti per la selezione e per la disputa del palio pari a 11.800 euro. Il gettone rimborso spese è di 200 euro, il cavallo che vincerà il palio si porterà a casa 3600 euro e gli altri tre si aggiudicheranno mille euro ciascuno".

Il primo appuntamento degli eventi legati al Palio delle Contrade è mercoledì 30 agosto. Alle 18 è infatti in programma la Cerimonia delle Bandiere all’interno del Palazzo comunale; alle 18.45 in sala consiliare la presentazione Baccile 2023 e la presentazione del logo della consulta delle Contrade; alle 19.15 di nuovo in Palazzo comunale sarà inaugurata la mostra fotografica curata dalla Consulta delle Contrade "Sotto scatto. Il palio da diversi punti di vista". Domenica 3 settembre sarà invece la giornata dedicata al Palio realizzato da Sarah Ferrucci. Alle 12.30 sarà presentato in sala consiliare. Giovedì 7 si disputeranno le due prove e la XXVII edizione del Memorial Gastone Pioli.

Nicola Ciuffoletti