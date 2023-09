Palio delle Contrade Fine dei preparativi Cavalli e fantini in pista

Ieri è stata la giornata delle prove. I fantini hanno preso confidenza con i cavalli e con piazza Garibaldi. Condizioni meteorologiche perfette, terra in buone condizioni e il canape con lo sgancio a cigno efficace. Insomma la giornata di ieri si è presentata come il momento ideale per le quattro contrade per misurarsi con con i quattro giri di piazza.

Il Palio di Castel del Piano sembra essere tornato ai vecchi tempi dove – dopo una notte di lunghe decisioni – ieri è toccato aspettare la prima uscita delle quattro contrade in piazza per avere la conferma delle monte. Confermate le indiscrezioni de giorno prima, dunque Sebastiano Murtas su Tempesta da Clodia (Borgo) e Federico Guglielmi su Astoriux (Poggio) che ha ancora la possibilità di mettersi in vista venendo anche da un buon Palio d’Asti.

Il grande colpo lo ha messo a segno, nella notte tra mercoledì e ieri, la contrada delle Storte capitanata da Simone Mastacchini che è riuscita a portare in contrada, strappandolo al Poggio, Giuseppe Zedde chiamato a montare Veranu. Il Monumento invece punta su Dino Pes su Uan King, cavallo tra l’altro che conosce bene avendolo avuto tempo fa in scuderia e che certo non è meno degli altri, anzi, lo ha fatto vedere anche ieri mattina.

A livello di collaborazioni e alleanze e tra contrade, il Palio delle Contrade potrebbe tornare a stupire.

Tutte e quattro le contrade scenderanno in piazza per vincere ma c’è chi ha più voglia e stimolo di altre come ad esempio il Monumento (l’ultima vittoria risale al 2013, mentre la sua rivale Borgo è fresca di una serie di vittorie consecutive).

Proprio quest’ultima contrada dovrà allo stesso tempo guardare attentamente la rivale, Borgo che con Tempesta da Clodia e Murtas non starà di certo a guardare e anche nelle due prove lo ha dimostrato.

È proprio in questo gioco delle parti che potrebbero essere fondamentali le altre due contrade, Poggio e Storte, desiderose di vincere e correre indipendenti ma, forse, anche a lavorare di strategie e collaborazioni.

Oggi è il giorno del Palio e tutto è possibile in piazza Garibaldi.

Nicola Ciuffoletti