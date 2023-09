Palio delle Contrade Cavalli scelti, ora i fantini

L’assegnazione dei cavalli si è svolta quando il sole era già calato e su piazza Garibaldi erano accesI i lampioni. Andato oltre i tempi previsti, il momento del sorteggio delle contrade e dunque l’assegnazione dei quattro cavalli è stato comunque intenso. In piazza c’è chi ha esultato, in particolare i popoli di Storte e Poggio. Ecco i quattro cavalli sorteggiati e assegnati alle quattro contrade.

Borgo porta in stalla Tempesta da Clodia, al Monumento è toccato in sorte Uan King, Poggio Astoriux e Storte invece Veranu. Quella appena trascorsa è stata una notte lunga soprattutto per le dirigenze di Monumento e Storte, dove solo alle 9.30 di oggi, momento in cui scendono in piazza le quattro contrade per la prima prova, si potranno conoscere le monte. I capitani ieri sera non si sono sbilanciati. Sembra però già fatta in casa Borgo, infatti la contrada guidata dal capitano Sabrina Rosati sembra intenzionata a confermare Sebastiano Murtas, detto Grandine. Classe 1990, il fantino che avrebbe scelto il Borgo ha corso 11 palii di Siena. Anche nella contrada del Poggio le strategie avrebbero portato a montare Federico Guglielmi, detto Tamurè, che nella piazza più importante, cioè Siena, ha corso tre palii, l’ultimo lo scorso agosto con l’Istrice. Vedremo questa mattina se le due monte che già trapelavano ieri sera sulla terra di piazza Garibaldi verranno confermate oppure smentite con colpi a sorpresa. Oggi per il palio delle Contrade è una giornata importante, saranno corse le due prove previste (la seconda è alle 18.30), in più sarà corso il ventisettesimo Memorial Pioli. Alle 21 nelle quattro contrade si svolgeranno le cene propiziatorie.

Nicola Ciuffoletti