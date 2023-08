Palio dell’Argentario

Il rione Valle si prepara alla grande festa. Questa sera tutto il popolo biancoceleste è pronto a rendere omaggio ai suoi campioni, celebrando l’equipaggio che ha regalato la vittoria ai propri contradaioli dopo 14 anni. Anche per questo ci si aspetta una festa in grande, con tantissima partecipazione dalle 20 in poi nel piazzale Sant’Andrea, considerando che si tratta del rione più popoloso e, quindi, con più tifosi tra i quattro che prendono parte alla manifestazione di Ferragosto. Le ultime prenotazioni, fino a esaurimento posti per i tavoli, si potranno fare al bar Marconi, al Barlume e al negozio Happy Zoo, mentre l’ingresso senza tavolo è libero.

Prevista musica e festeggiamenti fino a tarda notte