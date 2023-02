Palio del Balestro Al vincitore una somma di 1500 euro

Il Comune ha indetto un concorso pubblico di pittura per individuare l’artista che dipingerà a mano il "Palio" del 126° Balestro del Girifalco una delle più spettacolari rievocazioni storiche medievali della Toscana, in programma il 28 maggio 2023, in onore di San Bernardino. La Commissione giudicatrice si riunirà il giorno 20 aprile 2023 per decretare il bozzetto. Se necessario, il pittore designato dovrà rendersi disponibile ad effettuare eventuali modifiche. Il drappo dovrà misurare 0,80 di larghezza e 2,50 di altezza. Il drappellone dipinto dovrà essere consegnato entro le 12 di venerdì 19 maggio 2023 al responsabile dell’ufficio competente alla sede del palazzo Comunale di Massa Marittima in piazza Garibaldi 10, in modo da dare alla sartoria il tempo sufficiente per lavorare all’imbastitura che servirà per far sfilare il drappo nel corteo storico della manifestazione. Al vincitore, per l’esecuzione dell’opera, sarà corrisposta la somma lorda di 1.500 euro comprensiva di tutti gli oneri, da pagarsi dietro presentazione di regolare documento di spesa. Nella somma si intendono comprese anche le spese che il vincitore sosterrà per la consegna all’Ufficio competente e per la realizzazione del drappellone, compresi i materiali utilizzati per la realizzazione del palio, ovvero stoffa, colori e quant’altro fosse necessario. Il vincitore, salvo diversi accordi, sarà ospite del Comune di Massa Marittima per la presentazione ufficiale del palio e per partecipare alla manifestazione del Balestro del Girifalco.