Palio dei Giovani di Castiglione delle Pescaia, Vittoria per il Rione Piazza

Grandi emozioni per il Palio remiero dei giovani di Castiglione delle Pescaia che ieri, al termine di una sfida avvincente, ha visto la vittoria del rione Piazza, che si è aggiudicato il duello finale con il rione Marina. Pronti via e la Piazza è subito in testa, l’unica barca che riesce a restarle in scia è quella della Marina, che tenterà di contenderle il successo finale sino all’ultimo, ma senza riuscirci. Il terzo posto è per il Ponte, che nel rush finale riesce a ridurre le distanze con le altre due barche, senza però impensierirle. Portaccia (quarta) e Castello (quinto) sono arrivate più attardate e non sono mai state in lotta né per la vittoria né per il podio. Podio finale del Palio marinaro dei giovani edizione 2023 che risulta quindi così composto: prima La Piazza (equipaggio composto da: Timoniere Tommaso Temperani, 1° remo Andrea Lonzi, 2° remo Andrea Salvadori, 3° remo Samuele Menicagli, 4° remo Gabriele Belcari); seconda la Marina (equipaggio: Timoniere Viola Piccardi, 1° remo Niccolò Foderi, 2° remo Mattia Cozzolino, 3° remo Leonardo Scovaventi, 4° remo Niccolò Tompetrini), infine terzo è arrivato il rione Ponte Giorgini composto dal seguente equipaggio: Timoniere Manuel Salvafondi, 1° remo Lorenzo Roghi, 2° remo Alessandro Chechi, 3° remo Gabriele Cittadini, 4° remo Filippo Bennati.

Il palio dei giovani è stato seguito da una bella cornice di pubblico. Le premiazioni sono state effettuate dal presidente della Provincia, Francesca Limatola, dalla consigliera comunale di Castiglione della Pescaia con delega alle tradizioni popolari, Jessica Biancalani e da Giancarlo Farnetani, presidente del Comitato Palio.