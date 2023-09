"Palio dei Ciuchi" Grande vittoria di Centro e Morosita

E’ ancora Morosita la ciuca "regina" di via Roma. Insieme a Massimiliano Virgili del Centro è ancora una volta la contrada rossoblù a trionfare nel 67° "Palio dei ciuchi", che ieri ha vissuto la giornata più importante. E’ stata una domenica elettrizzante quella iniziata di prima mattina e conclusa sul tufo di via Roma dove le quattro contrade si sono date battaglia fin dalla prima batteria. Battaglia "accesa" fino al punto che si è rischiato anche, nella più classica giornata di Palio, qualche tafferuglio. E’ stata la contrada della Pieve, che non si è classificata per il secondo anno consecutivo alla finale, ad accendere gli animi per una gara – nella prima semifinale – dove sarebbe stata ostacolata. E’ volata qualche parola di troppo che però è subito rientrata. Grande deluso della giornata è stato il Castello (in finale con due ciuche, Nebbia e Claretta) che alla fine si è dovuto inchinare allo strapotere di Morosita, che ha vinto la quarta gara sul tufo di via Roma, in testa fin dall’inizio delle gabbie. Delusione anche per S. Maria che non è riuscita a conquistare un successo che manca da anni. Per il Centro è la vittoria numero 23. "Questo successo – ha detto Giancarlo Innocenti, presidente del Centro – lo dedico al popolo della contrada che in questi anni ha dato tutto. Questo ennesimo successo è per loro, se lo meritano tutto". Il palio è andato dunque alla contrada rossoblù che ha festeggiato per tutta la notte l’ennesimo trionfo.