Palio dei Ciuchi a Campagnatico: Oggi Sfilata e Corsa

Oggi si corre l’edizione numero 66 del Palio dei Ciuchi di Campagnatico. Si rinnova dunque la tradizione con la kermesse, la più antica della provincia e anche la più seguita, con la tradizionale giornata si aprirà alle 9 con "Trekking per la vita", passeggiata alla scoperta del paesaggio con Sem Scaramucci. Alle 10 nella chiesa di San Giovanni offerta del cero dei bambini delle contrade mentre alle 12 a Poggionovo l’apertura degli stand. Si parte alle 15.30 con la sfilata storica e gli sbandieratori di Castiglion Fiorentino, alle 16 al Santuario Mariano benedizione di ciuche e fantini e dalle 18 tutti in via Roma per le due batterie e la finale. A darsi battaglia le quattro contrade: Pieve (giallorossi), Centro (rossoblù), Castello (biancorossi) e Santa Maria (biancazzurri) cercheranno di aggiudicarsi il drappellone dipinto dall’artista orbetellano Claudio Piro. Tra le favorite il Centro, contrada plurivittoriosa, ma mai come quest’anno occhio alle sorprese. Ogni contrada ha infatti una ciuca "potenzialmente" vittoriosa sul tufo di via Roma, almeno dalle prove che in questi giorni sono state effettuate.