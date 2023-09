Palio, atti vandalici e indagini. Contrade, tavolo di confronto. Prosegue la caccia ai responsabili

L’inqualificabile episodio ai danni della contrada Borgo che si è consumato nella notte tra venerdì e sabato ha aperto tra i cittadini un dibattito su questa tema, quello della repressione degli atti vandalici in generale, che anche in passato hanno danneggiato i beni materiali pubblici. Il sindaco di Castel del Piano sulle colonne de La Nazione ha ricordato che i danni che sono stati compiuti per colpire il Borgo, in primo luogo sono stati commessi nei confronti del Comune perchè Fonte Vecchia e la sede della contrada Borgo (come del resto le altre sedi di contrada) sono di proprietà dell’amministrazione comunale. Forse anche di questo si parlerà al tavolo di confronto al quale le quattro contrade (Borgo, Monumento, Poggio e Storte) si siederanno venerdì pomeriggio insieme al Magistrato delle contrade. È bene specificare che l’incontro tra magistrato e contrade avviene tutti gli anni dopo il palio, ma spesso le tempistiche non sono così strette. Solitamente si incontrano dopo 2, 3 settimane la carriera dell’otto settembre. L’incontro è stato organizzato così a stretto giro perchè domenica una rappresentanza sarà presente a Grosseto all’evento organizzato dal Comune maremmano con tutti i gruppi di rievocazioni storiche. Poi perché, dopo i fatti della scorsa settimana, un incontro tra i rappresentanti del Palio è più che opportuno.

Intanto in questi giorni gli abitanti della cittadina amiatina non possono fare a meno di commentare quanto accaduto la scorsa settimana. C’è chi ha preso come spunto i danni alla sede del Borgo e all’antico fontanile per ribadire che occorrono più telecamere di videosorveglianza, queste aiuterebbero sicuramente a trovare i colpevoli e a sanzionarli. A chi invece ribadisce che non ci sono abbastanza telecamere nel centro storico l’amministrazione comunale ha ricordato che negli ultimi anni sono state installate circa 30 telecamere, alcune delle quali proprio nel centro storico. Queste possono risolvere il problema degli atti di vandalismo? La risposta, compresa quella che ha dato l’amministrazione comunale di Castel del Piano, è no, alla base ci deve essere sempre la volontà delle persone a non danneggiare la "cosa pubblica". Detto questo, la tecnologia può aiutare e velocizzare le indagini.

Nicola Ciuffoletti