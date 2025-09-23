Argentario, fulmine sul mondo del Palio, “Un vogatore positivo al controllo antidoping”

Monte Argentario, 23 settembre 2025 – Il mondo del Palio è in fibrillazione per un vogatore che sarebbe risultato risultato positivo alle prime analisi. Il Tribunale nazionale Antidoping, infatti, ha dichiarato ’positivo’ un componente dell’equipaggio del rione Valle, sospeso in via cautelare in attesa delle controanalisi.

La nota ufficiale è stata pubblicata lo scorso 9 settembre sul sito della Nado Italia (l’Organizzazione nazionale antidoping), ma ha iniziato a circolare soltanto nella giornata di ieri a Porto Santo Stefano. Uno dei vogatori dell’equipaggio che ha vinto l’edizione numero 82 del Palio Marinaro dell’Argentario è stato quindi sospeso in via cautelare, in attesa delle controanalisi e del procedimento che dovrà confermare o smentire le prime analisi effettuate.

“Il Tribunale nazionale antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura nazionale antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta della Ficsf (ovvero la Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso, Ndr) per la violazione degli articoli 2.1, 2.2 (sostanza riscontrata: Clomifene). Il controllo è stato disposto da Nado Italia”, questo il testo integrale.

Ovviamente si tratta di una prima sospensione cautelare che non comporta, al momento, nessuna decisione in ambito Palio. C’è ovviamente il beneficio del dubbio, che verrà sciolto appunto dalle controanalisi. Quella della presunta positività potrebbe, comunque, scuotere il Palio, anche se al momento è presto per capire cosa potrà accadere e quali decisioni potrebbe prendere nel caso lo stesso Ente Palio. Il Valle si è piazzato al primo posto nel Palio del 15 agosto davanti alla Fortezza: una delle possibilità è che, se in futuro la cosa verrà confermata, lo stendardo e le Coppe consegnate al rione vincente potrebbero passare di mano alla seconda classificata. La Nazione ha provato ieri a contattare sia il rione che il vogatore, anche se al momento non è arrivata risposta, prevista probabilmente in un secondo momento.