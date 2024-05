Palestra scolastica: interventi a pavimentazione e sedute per il pubblico

Inaugurata ieri la nuova palestra della scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi. Le operazioni di ammodernamento e manutenzione consegnano agli studenti e alle associazioni sportive un impianto sicuro e funzionale alla pratica dello sport. Gli interventi hanno riguardato la sostituzione della pavimentazione in linoleum con il parquet certificato per varie attività sportive, mentre sono state installate per gli spettatori le sedute in plastica sulle gradinate dell’impianto. "Rinnovare uno spazio così importante per i giovani del territorio era un atto doveroso – dichiara il sindaco Gianfranco Chelini –. Accogliendo anche le tante richieste dei cittadini e delle famiglie, abbiamo voluto investire sul recupero dell’infrastruttura, a beneficio non solo degli studenti ma anche di tutte quelle associazioni sportive che lavorano quotidianamente con i bambini e i ragazzi". "Il recupero della pavimentazione – spiega Marzia Stefani, assessore ai Lavori pubblici – permetterà lo svolgimento di più discipline sportive, come per esempio il pattinaggio, mentre il recupero delle tribune renderà quegli spazi più agevoli e comodi per gli spettatori che vorranno assistere agli eventi".

La palestra non solo sarà a disposizione degli studenti della scuola secondaria di primo grado e della primaria di Capalbio, ma sarà fruibile anche dalle associazioni sportive del territorio. "La nostra amministrazione – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla scuola – ha sempre posto massima attenzione per le strutture funzionali all’attività scolastica. L’impianto, inoltre, sarà a disposizione in orario extrascolastico delle associazioni sportive". "Accolgo con grande favore – dice Francesca Iovenitti, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Manciano-Capalbio – la ristrutturazione della palestra che potrà così essere sfruttata dai nostri studenti e dalle nostre studentesse. Ringrazio l’amministrazione per l’attenzione".