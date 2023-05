Palazzo Aldobrandeschi festeggia i suoi primi centoventi anni

Il Palazzo della Provincia di Grosseto compie 120 anni. Era il 31 maggio 1903 quando con una grande festa cittadina fu inaugurato il nuovo edificio in stile neogotico, realizzato su disegno dell’architetto grossetano Lorenzo Porciatti, in pieno centro, nell’allora piazza Vittorio Emanuele, corrispondente all’attuale piazza Dante Alighieri.

La Provincia di Grosseto celebra oggi questa ricorrenza dalle 17 alle 21 a Palazzo Aldobrandeschi, con una conferenza, la musica e l’inaugurazione di una mostra di foto d’epoca, cartoline e documenti d’archivio. Per consentire ai cittadini di visitare la mostra, il Palazzo quel giorno, infatti, resterà aperto fino alle 21. Nei giorni successivi la mostra, a ingresso libero, sarà visitabile nei seguenti orari: il primo giugno, dalle 9 alle 19; il 2 e 3 giugno, dalle 10 alle 12. Inoltre, fino a settembre sarà visitabile su prenotazione, dal lunedì al sabato. "I 120 anni del Palazzo della Provincia sono una ricorrenza importante che l’Amministrazione provinciale desidera celebrare e condividere con i cittadini – spiega Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – nella convinzione che ripercorrere la storia di uno dei monumenti simbolo della città e dell’intera provincia, possa essere occasione di incontro per la comunità e di riscoperta delle proprie radici, rafforzando il senso di appartenenza. In un territorio vasto come il nostro, la Provincia di Grosseto, quale Ente intermedio tra i 28 comuni e la Regione Toscana, svolge un ruolo fondamentale anche dal punto di vista della coesione sociale. Con questa consapevolezza ci siamo impegnati per rendere le celebrazioni dei 120 anni del Palazzo provinciale una festa per l’intera comunità. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per realizzare questo evento".